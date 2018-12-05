Bakanlığın mülakat soruları: Hicretin kaçıncı yılı? Malabadi Köprüsü nerede?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın personal alımı için adaylara dini ağırlıklı sorular sorduğu öne sürüldü.
Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre konuyu CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi gündeme getirdi.
İddiaya göre 3 bin 200 personel alımı için gerçekleştirilen mülakatta sorulan sorular şöyle:
– Culion Müslümanları hangi ülkede yaşıyor?
– Hicretin kaçıncı yılı kutlanmıştır?
– ‘Maden dağı dumandır’ türküsünü kim söylemiştir?
– Kuran-ı Kerim’in kapağının birleştirilmesi işlemine ne denir?
– Bütün isteklilerin açık artırma verebildiği ihale türü nedir?
– Malabadi Köprüsü nerededir?
Sınava başvuru şartının 50 puana, yaş sınırının 60’a çıkarıldığını söyleyen Çelebi şöyle devam etti: “Kimin nasıl kazandığı veya kaybettiği belli değil, güreş branşından girip futbol antrenörü olan var şu an. Şimdi de ben soruyorum: Sporcu mu alıyorsunuz, Diyanet’e imam mı alıyorsunuz yoksa coğrafyacı mı alıyorsunuz? Kul hakkı yemeye utanmıyor musunuz? Allah’tan korkmuyor musunuz?”