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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlığın mülakat soruları: Hicretin kaçıncı yılı? Malabadi Köprüsü nerede?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın personal alımı için adaylara dini ağırlıklı sorular sorduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre konuyu CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi gündeme getirdi.

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İddiaya göre 3 bin 200 personel alımı için gerçekleştirilen mülakatta sorulan sorular şöyle:

– Culion Müslümanları hangi ülkede yaşıyor?
– Hicretin kaçıncı yılı kutlanmıştır?
‘Maden dağı dumandır’ türküsünü kim söylemiştir?
– Kuran-ı Kerim’in kapağının birleştirilmesi işlemine ne denir?
– Bütün isteklilerin açık artırma verebildiği ihale türü nedir?
– Malabadi Köprüsü nerededir?

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Sınava başvuru şartının 50 puana, yaş sınırının 60’a çıkarıldığını söyleyen Çelebi şöyle devam etti: “Kimin nasıl kazandığı veya kaybettiği belli değil, güreş branşından girip futbol antrenörü olan var şu an. Şimdi de ben soruyorum: Sporcu mu alıyorsunuz, Diyanet’e imam mı alıyorsunuz yoksa coğrafyacı mı alıyorsunuz? Kul hakkı yemeye utanmıyor musunuz? Allah’tan korkmuyor musunuz?”


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