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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlığın kitabında ‘istismar’ hikayesi: Kendisini teslim etmesi için altın verdim

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Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara duyurusunu yaptığı ‘Bilgi Kültür Yarışması’ için öğrencilere dağıtılması öngörülen kitapta, ‘cinsel istismar’ hikayesi yer aldı.

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre, derneğin ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediği ‘Bilgi Kültür Yarışması’ için ilkokullara yönelik bölümünde ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz – Peygamberimizden Dini Hikâyeler’ adlı kitabın dağıtılması öngörüldü.

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‘Yüz yirmi altın verdim, kabul etmek zorunda kaldı’

‘Kuran ve Sünnet Bütünlüğü’ temalı yarışma Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak, okullara duyuruldu.

‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz – Peygamberimizden Dini Hikâyeler’ adlı kitabın 58 ve 59’uncu sayfalarındaki hikayede şu ifadeler yer alıyor: “Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi. Ben de bu sözle kendime geldim ve ona yaklaşmadım.”

‘Kuran ve sünnet bütünlüğünün farkındalığını oluşturmak’

Derneğin yarışma için bilgilendirme yaptığı intenet sitesinde yer alan bilgilere ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından okullara yapılan duyuruya göre, ilkokul öğrencileri gönüllülük esasına dayalı bu kitaptan sorumlu olacak.

Yarışmanın amaçları arasında, ‘Toplumda Kuran ve sünnet bütünlüğünün farkındalığını oluşturmak’ şeklindeki ifadenin yer alması dikkat çekti.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bu örnek, eserlerin okunmadan onaylandığını gösteriyor. Bir an önce ilgili komisyon üyeleri gözden geçirilmeli” diyerek tepki gösterdi.

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