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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlığın iznini iptal ettiği Kanadalı şirket: Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle Kaz Dağları’ndaki iznini iptal ettiği Kanadalı Alamos Gold şirketinin iştiraki Doğu Biga Madencilik’in genel müdürü Ahmet Şentürk 60 yıllık ruhsat hakları olduğunu belirterek, “Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Şentürk, “Türkiye Cumhuriyeti’ne söz verdiğimiz gibi yerin altındaki madeni çıkaracağız” dedi.

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Kaz Dağları’ndaki çevre katliamıyla gündeme gelen şirketin çalışmaları kapsamında bölgede yaklaşık 350 bin ağaç kesildiği tahmin ediliyor.

Bakanlık, şirketin bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle çalışma iznini iptal etmişti.

Şentürk, “Kaz Dağları’ndan gidecek misiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, oradan hiçbir yere gitmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletine bir sözümüz var. Maden Kanunu’nun birinci maddesi yer altı kaynaklarının toplumun refahı için çıkarılmasına hükmediyor ki biz de bunu yapacağız. Türkiye bir hukuk devleti, burada kimse elini kolunu sallayarak iş yapmıyor, bizler de bir mevzuata tabiyiz. Doğu Biga da yabancı sermayeli bir Türk şirketi, yatırımcısı Alamos Gold. Türkiye’ye doğrudan 140 milyon, dolaylı olarak 240 milyon dolar yatırım yaptık. Kirazlı ve Ağı Dağı, Çamyurt toplamı. Kirazlı’ya inşaat için 160 milyon dolar daha harcayacağız. Ağaç kesiminden dolayı Orman Bakanlığı’na 54 milyon lira ödedik. Ama asıl yatırım giderimiz altının aranıp bulunması içindi.”

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4 milyar dolarlık altın

Kirazlı sahasında 4 milyar dolarlık yeraltı kaynağı olduğunu belirten Şentürk, bunun yaklaşık yüzde 20-25’inin devlete gideceğini söyledi. Yüzde 50’lik kısmın maliyet, geri kalan kısmın da şirketin karı olduğunu belirtti.

‘Sadece bir onay kaldı’

Şentürk şöyle devam etti: “Bize 2009’da devlet tarafından 60 yıllık hak verildi, gidip arayın, bulun, işletme hakkı sizin, dendi. Hak 60 yıllık veriliyor ama devlet bunu 10’ar yıllık periyodlarla denetliyor, yükümlülükleri yerine getirmiş miyiz diye. İşte bizim 10 yıllık işletme ruhsatımızın süresi de Ekim 2019’de doldu, altı ay öncesinden uzatma için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvurduk. Onlar da teknik olarak bizi inceledi, şirket bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir, ‘Ruhsat uzatımı uygundur’ diye rapor hazırlayıp bakanlığa onaya gönderdi. Bakanlık henüz onaylamadı, yaklaşık 1.5 yıldır onay gelmedi. Sadece bir onay kaldı.”

Değerlendirme aşamasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın soru önergesine 3 Mart 2021 tarihinde yanıt vermiş, 13 Ekim 2019’da ruhsat süresi dolan Alamos Gold’a ilişkin “Ruhsat sahibi tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) gönderilen süre uzatım (temdit) projesi henüz değerlendirme aşamasında olup, temdit ruhsatının düzenlenmesi veya ruhsatın iptali halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapılacaktır” denmişti.

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