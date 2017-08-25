Bakanlığın haberi yok: ‘İsmailağa fetva hattı’ izinsiz açılmış

Hükümet ‘İsmailağa fetva hattı’ için ‘herhangi bir izin ya da lisans verilmediğini’ bildirdi.

İsmailağa Cemaati geçen yıl ‘İsmailağa fetva hattı’ kurmuş, İsmailağa çağrı merkezinin de hizmete açıldığını duyurmuştu.

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Evrensel’in aktardığına göre, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, konuyla ilgili başbakanlığa, “İsmailağa Çağrı Merkezinin gerekli izin ve lisansları mevcut mudur? Cemaat çağrı merkezinin izni varsa, bu izni hangi kurum ve kişi vermiştir? Vatandaşların fıkhi sorularına verilen cevapların doğruluğu, herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi midir? Çağrı merkezi çalışanlarının eğitimleri kimler tarafından verilmektedir?” sorularını içeren önergeyi iletmişti.

CHP’li vekile yanıt Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından verildi.

Bakanlıktan verilen yanıtta, “Bakanlığımız ilişkili kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İsmailağa Çağrı Merkezine verilen herhangi bir izin ya da lisans bulunmamaktadır” denildi.

CHP’li Hürriyet’in, çağrı merkeziyle ilgili sorduğu diğer sorular ise yanıtsız bırakıldı.