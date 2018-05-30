Bakanlığın ‘engellemeye’ çalıştığı Uber: İş ortağı olarak Türkiye’ye bağlıyız

Bakanlık tarafından sürücülerine ceza verilmesi kararı verilen Uber, Türkiye’ye bağlı olduklarını bildirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ‘korsan taşımacılık’ yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı ‘D2’ belgesi iptal edilecek. Belge, iki yıl boyunca kullanılamayacak.

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Söz konusu yasakla, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksicilik hizmeti veren UBER’in faaliyetleri engellenmeye çalışılıyor.

AA’nın aktardığına göre Uber, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Uber Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız.”

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‘Uber serbest olsun’a binlerce imza

Öte yandan Uber için change.org’ta imza kampanyası başlatılarak uygulamanın serbest olmasını istedi. Kampanya metninin şimdiye dek 17 bin 500 kişi imzaladı.

Metinde şöyle deniyor: “Türkiye’de Uber’in yasal olarak serbest olması. İsteyen insanın istediği araç ile yolculuk yapabilmesi. Polisler tarafından kesilen cezaların durdurulması ve belediye tarafından iptal edilen yol güzergah belgelerinin geri iadesi. Ulaşımın taksi tekelinden çıkması, taksicilerin Uber çalışanlarına ve yolcularına saygı göstermesi. Trafik ekipleri tarafından kesilen cezaların durdurulması. Uber’in korsan taksi veya emek hırsızlığı gibi görünmesinden şikayetçiyiz.”