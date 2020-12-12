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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlığın aşılama planı: 25 Aralık’ta başlayacak, günde 450 bin doz yapılacak

Türkiye’de aşı uygulamasına 25 Aralık’ta başlanması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı günde 450 bin doz aşı yapmayı hedefliyor.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı aşılama çalışmaları için ilçe ilçe plan hazırlığına başladı.

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Çin’le yapılan anlaşmayla Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nda yürütülen, hükümet ve AKP’de yapılan toplantılarda paylaşılan bilgilere göre, kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak.

Aşılama çalışmalarında filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçıların yanı sıra aile hekimleri de görev alabilecek.

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Bakanlık ayrıca, sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazıda aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Listeler hastalığı geçirmemiş kişilerden oluşacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı çalışmalarında Türkiye’nin ‘birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını seferber etmiş durumda olduğunu’ ifade etti ve “Bugün ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Yerli aşı adaylarımız içinde ‘inaktif’, ‘mRNA’, ‘vektör’ ve ‘virüse benzer parçacık’ aşıları bulunuyor” dedi.