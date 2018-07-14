Bakanlığın ‘acil eylem planı’: Sigara satışı 21 yaşa çıkıyor, okullara 500 metre sınırı

Sağlık Bakanlığı’nın tütün ürünleriyle ilgili hazırladığı ‘acil eylem planı’na göre, 18 yaşından küçükler için uygulanan sigara ve tütün mamülleri satış yasağı, 21 yaşa çıkarılacak. Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan işyerleri için de okul ve yurtlara kapıdan kapıya en az 500 metre mesafede olma zorunluluğu getirilecek.
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, ‘acil eylem planı’nın içeriği şöyle:
* 18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumunu yasaklayan mevcut yasal düzenlemeye uymayanlara caydırıcı nitelikte cezai müeyyideler getirilecek ve düzenli denetim yapılacak.
* Adet bazında tütün ürünü (tek sigara vb.) ve sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kâğıdının gençlere satışını önlemeye yönelik tedbirlere ağırlık verilecek.
* 18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumu yapılması halinde uygulanan cezai müeyyideye ek olarak idari para cezasının uygulanacak ve satış-sunum ruhsatının iptal edilmesi sağlanacak.
* Tütün ürünleri satıcılarının ürün alacak gençlerden 18 yaşını doldurduklarını gösterir resmî belgeleri istemelerinin sağlanacak ve satıcılar bu konuda bilgilendirilecek.
* Tüm satış ve sunum noktalarına güvenlik kamerası bulundurma ve yapılan denetimlerde görevlilere mahkeme kararı olmaksızın görüntüleri sunma zorunluluğu getirilecek.
* 18 yaşını doldurmayan bireylere tütün ürünlerinin satış ve dağıtımını yasaklayan mevcut yasal düzenlemenin kapsamı genişletilecek ve tütün ürünü satın alabilme yaşı, 18’den 21’e çıkarılacak.
* Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan işyerleri, örgün eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 500 metre mesafe olmak zorunluluğu getirilecek.
* Tütün ürünlerinin logo, renk ve şekillerinin, şeker, çerez, oyuncak, tişört, çanta vb. nesnelerde bulunması engellenecek, bunların dağıtımı ve satışı yasaklanacak.
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