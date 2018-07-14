Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakanlığın ‘acil eylem planı’: Sigara satışı 21 yaşa çıkıyor, okullara 500 metre sınırı

Sağlık Bakanlığı’nın tütün ürünleriyle ilgili hazırladığı ‘acil eylem planı’na göre, 18 yaşından küçükler için uygulanan sigara ve tütün mamülleri satış yasağı, 21 yaşa çıkarılacak. Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan işyerleri için de okul ve yurtlara kapıdan kapıya en az 500 metre mesafede olma zorunluluğu getirilecek.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre‘acil eylem planı’nın içeriği şöyle: 

Reklam

* 18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumunu yasaklayan mevcut yasal düzenlemeye uymayanlara caydırıcı nitelikte cezai müeyyideler getirilecek ve düzenli denetim yapılacak.

* Adet bazında tütün ürünü (tek sigara vb.) ve sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kâğıdının gençlere satışını önlemeye yönelik tedbirlere ağırlık verilecek.

Reklam

* 18 yaşını doldurmamış bireylere tütün ürünlerinin satış, dağıtım ve sunumu yapılması halinde uygulanan cezai müeyyideye ek olarak idari para cezasının uygulanacak ve satış-sunum ruhsatının iptal edilmesi sağlanacak.

* Tütün ürünleri satıcılarının ürün alacak gençlerden 18 yaşını doldurduklarını gösterir resmî belgeleri istemelerinin sağlanacak ve satıcılar bu konuda bilgilendirilecek.

* Tüm satış ve sunum noktalarına güvenlik kamerası bulundurma ve yapılan denetimlerde görevlilere mahkeme kararı olmaksızın görüntüleri sunma zorunluluğu getirilecek.

* 18 yaşını doldurmayan bireylere tütün ürünlerinin satış ve dağıtımını yasaklayan mevcut yasal düzenlemenin kapsamı genişletilecek ve tütün ürünü satın alabilme yaşı, 18’den 21’e çıkarılacak.

* Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan işyerleri, örgün eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 500 metre mesafe olmak zorunluluğu getirilecek.

* Tütün ürünlerinin logo, renk ve şekillerinin, şeker, çerez, oyuncak, tişört, çanta vb. nesnelerde bulunması engellenecek, bunların dağıtımı ve satışı yasaklanacak.

Dünya Sağlık Örgütü: Sigara kaynaklı erken ölümlerin üçte biri pasif içicilikten

‘Yaşayan en yaşlı kişi’ sigaradan dertli: Göğsüm duman almam için sürekli peşime düşüyor

Son 30 yılda yüzde 80 arttı: Türkiye’de erişkin nüfusun yarısı sigara kullanıyor

‘Çarşaf’a da el attılar: Sigara kağıdı ve tütün ithalatı için bakanlık onayı gerekecek

Sağlık Bakanı Demircan açıkladı: Sigaraya da ‘tek tip’ geliyor

‘Tek dal sigara’ya 35 bin lira ceza

İçme oranı yüzde 31’e çıkan sigaraya karşı yeni önlemler yolda

Yeni düzenleme: Özel araçta sürücülerin sigara içmesine yasak geliyor

Araştırma: Sigara içenlerin ‘sadece’ yüzde 14’ü bir yıl içinde bırakmayı planlıyor

Yeni kanun paketi: Tek sigara satışına ceza, paketler raflarda görünmeyecek

Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi

Araştırma: Dünya genelindeki her 10 ölümden birinin nedeni sigara

Araştırma: Sigara içenlerin ‘sadece’ yüzde 14’ü bir yıl içinde bırakmayı planlıyor

Artış var: Türkiye’de 2016’da 105.5 milyar adet sigara tüketildi

Bakanlık verileri: 2010’dan bu yana sigarayı bırakmak için iki milyona yakın kişi başvurdu

Bir araştırmaya göre elektronik sigara daha az zararlı

Yeni önlem paketi: Marka küçülecek, kapıdan en az 5 metre uzaklıkta sigara içilebilecek

Yeni önlemler: Restoran ve kafelerin yarı açık alanlarında da sigara içilemeyecek

 


SON HABERLER

‘Harun Yahya’ Mustafa Akyol mu?

Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak bilinen gözaltındaki Oktar Babuna’nın yeğeni Emre Yaşar Ertüzün, Harun Yahya müstear adıyla yazılan kitapların, gazeteci Taha Akyol’un yazar oğlu Mustafa Akyol tarafından kaleme alındığını iddia etti. 

Bakanlığın ‘acil eylem planı’: Sigara satışı 21 yaşa çıkıyor, okullara 500 metre sınırı

Sağlık Bakanlığı’nın tütün ürünleriyle ilgili hazırladığı ‘acil eylem planı’na göre, 18 yaşından küçükler için uygulanan sigara ve tütün mamülleri satış yasağı, 21 yaşa çıkarılacak. Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan işyerleri için de okul ve yurtlara kapıdan kapıya en az 500 metre mesafede olma zorunluluğu getirilecek. 

Bedelli askerlik için bir sinyal daha: Ya Meclis kararı ya kararname

  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışma yaptığını belirterek, “Bakanlığımız, cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclis’in gündemine gelecek. Belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak” dedi. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” demişti. DHA’nın haberine göre Malatya’da konuşan Çalık, […]

‘Ak Saray’da Erdoğan’ı ziyaret eden CHP’li Kesici: Özel gündem yok, nezaket ziyareti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, ‘Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiğini aktaran Kesici, ‘Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir” dedi. Kesici’nin adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçmişti. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’a konuşan Kesici şunları söyledi: “Randevu talebini 25 Haziran’da seçimin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...