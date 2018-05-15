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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlığa çağrılan İsrail büyükelçisine: Ülkene dön

 

 

ABD’nin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilerden 61’inin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail’in Ankara büyükelçisinden ‘bir süreliğine ülkesine dönmesi’ istendi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de üç gün ulusal yas ilan edilmişti.

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AA’nın haberine göre, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak İsrail’in tutumunun protesto edildi.

Naeh’e, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’in de istişare için Türkiye’ye çağrıldığı iletildi. İsrailli elçiye ayrıca ‘bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı’ aktarıldı.

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