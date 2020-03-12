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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlığa bağlı tüm sanatsal etkinlikler ‘corona’ nedeniyle ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlığa bağlı düzenlenecek tüm sanatsal etkinliklerin, 14 Mart’tan itibaren nisan ayı sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle: “Tüm dünyada görülen corona virüsü nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Delet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir. Sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle.”

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