Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e giden yeni düzenlemeler: Kamuya maliyeti 24 milyar

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu’nun ardından Meclis’e gönderilen yeni düzenlemeleri açıkladı.

Sözlerine “Bugün itibariyle TBMM’ye gönderdiğimiz düzenlemeler vatandaşlarımızın geniş bir kesimini ilgilendiren, onların beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılayacak konular. Bunların neler olduğunu bir bir kısa, fazla teferruata girmeden açıklamaya çalışacağım” diyerek başlayan Yıldırım, düzenlemeleri sırasıyla şöyle anlattı:

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“* Vergi, trafik cezaları ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Peşin ödeme yapan vatandaşlarımız gecikme faizinin yüzde 90’ını ödemeyecekler. Sadece yüzde 10’unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar. Vatandaşlarımız temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek. Takip eden 36 ay içinde borçlarını ödeyebilecek.

* Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce üç yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu üç yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında bir yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek.

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* 65 yaş ve üzeri kişilerin 266 lira olan aylığı 500 liraya çıkacak.

* Üniversitede okuyup da zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyenlere bir kerelik okullarına dönme imkanı getiriyoruz. Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak.

* Bu bir imar affı değildir, bu bir imar barışıdır. Bunun için sembolik bir ücret alınacak. Yapı kayıt belgesi alınabilmesi için yüzde 3 bir para alınacak. Tapuya geçince de aynı şekilde yüzde 3 para alınacak. Vatandaş kaçak göçek olmaktan kurtulacak.

* Hazine arazisini kullanan çiftçilerimiz var. Kullanıyorlar ama bazı haklardan yararlanamıyorlar. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler. İsterseler satın alabilecekler ya da kullanma sözleşmesini 10 yıl daha yenileyebilecek.

* Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramı öncesi 1000 lira ikramiye verilecek. Emekliler, dul ve yetimler bundan faydalanacak.

* Çay toplama mevsimi başladı. Yarın Rize’ye gideceğiz. Kilosunu 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Çay bölgesindeki vatandaşlarımıza da bu müjdeyi vermiş olalım.

* Düzenlemelerin kamuya maliyeti 24 milyar lira.”