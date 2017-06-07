Hükümet onayladı: Almanya İncirlik’ten askerlerini çekiyor

Almanya, Adana’daki İncirlik Üssü’nden askerlerini çekme kararı aldı.
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in askerleri çekme önerisi bugün bakanlar kurulunda kabul edildi.
Tırmanan gerginlik
Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.
Türkiye, Alman vekillerin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesine izin vermemişti. Alman savunma bakanı, geçen günlerde geldiği Ankara’dan eli boş ayrılmıştı.