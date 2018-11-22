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Yaramazlara biraz batar!

Bakanından May’e Brexit uyarısı: AB, bizi ‘Türkiye tuzağı’na düşürüyor

Britanya Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Başbakan Theresa May’i Avrupa Birliği’nden çıkış (Brexit) anlaşmasına ilişkin, “Türkiye tuzağına düşmeyelim” diye uyarmış.

Gazetenin manşetinde “Hunt başbakanı ‘anlaşma bir Türkiye tuzağı’ diye uyardı” dendi.

May’in Brüksel ile uzlaşmaya vardığı nihai Brexit anlaşmasına Britanya’da hem muhalefet hem iktidar tabanından tepki var. Anlaşmanın bu haliyle ülkenin çıkarlarına aykırı düzenlendiğini düşünen iki bakan istifa etmişti.

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Daily Telegraph gazetesi, bakanların istifasıyla sonuçlanan kabine toplantısında Hunt’ın da Türkiye’nin AB’yle ilişkisini örnek göstererek metin üzerinde değişiklik istediğini yazdı.

Türkiye için ‘uydu’ benzetmesi

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Hunt mevcut anlaşmanın Britanya’yı ‘AB’nin bir uydusu’ konumuna düşüreceğini ve ülkeyi Türkiye gibi süresiz biçimde ‘AB’ye üye olmaksızın Brüksel’in politikalarına bağımlı’ kılacağını söyledi.

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Bakan, durumu Türkiye’nin 31 yıldır devam eden üyelik müzakereleri sonucu oluşan Brüksel-Ankara ilişkilerine benzetip ‘Türkiye tuzağı’ olarak nitelendirdi.

Hunt, anlaşma metninin parlamentodan geçmesinin mümkün olmadığı uyarısını da yapmış.

Brexit metninin pazar günü AB liderler zirvesinde imzalanması planlanıyor.

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