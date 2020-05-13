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Yaramazlara biraz batar!

Bakanın uyarısından iki gün sonra: Bursa’da çarşıda yine sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarısında yalnızca iki gün sonra Bursa’da pazar yerinde yeniden insanların sosyal mesafeye dikkat etmeden gezdiği görüldü.

Fotoğraf: DHA

Koca, 11 Mayıs’ta Bursa’da çekilen bir fotoğrafı Twitter’dan paylaşarak, maske takmanın yanında sosyal mesafenin de önemine dikkat çekmişti.

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Kentte bugün çekilen görüntülerde, bakanın uyarılarının dikkate alınmadığı görüldü.

0-14 yaş aralığındaki çocuklara da kısıtlı süreyle izin verilmesi nedeniyle, bazı kişiler çocuklarını da yanlarına alarak çarşı ve pazarlara gitti.

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