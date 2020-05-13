Bakanın uyarısından iki gün sonra: Bursa’da çarşıda yine sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarısında yalnızca iki gün sonra Bursa’da pazar yerinde yeniden insanların sosyal mesafeye dikkat etmeden gezdiği görüldü.
Koca, 11 Mayıs’ta Bursa’da çekilen bir fotoğrafı Twitter’dan paylaşarak, maske takmanın yanında sosyal mesafenin de önemine dikkat çekmişti.
Kentte bugün çekilen görüntülerde, bakanın uyarılarının dikkate alınmadığı görüldü.
0-14 yaş aralığındaki çocuklara da kısıtlı süreyle izin verilmesi nedeniyle, bazı kişiler çocuklarını da yanlarına alarak çarşı ve pazarlara gitti.