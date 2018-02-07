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Yaramazlara biraz batar!

Bakanın sözünü kesen robot özür diledi: Yanlışlıkla yapmış

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‘Güvenli İnternet Günü’ programında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın sözünü kesen robot özür diledi.

Programı sunan robot, Arslan’ın konuşması sırasında sık sık araya girince Arslan, “Robotun kafası karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın lütfen” demişti. Bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırılmıştı.

Bugün Kanal D haberin ‘bulduğu’ robot, Bakan Arslan’dan özür diledi! Televizyon yayınında “Ben çok akıllı bir robotum, bana istediğini sorabilirsin” diyen robot, ‘bakanın sözünü neden kestin’ sorusuna “Yanlışlıkla oldu, çok üzgünüm” diye cevap verdi. Çinli bir firma tarafından geliştirilen robot Sanbot, Türkiye’de de satışa sunuldu. Robot Sanbot’un, üzerinde kendi yazılım platformu bulunuyor. İnsan ve nesneleri tanıyabilen robot, izleme, konuşma algılama, yüz tanıma gibi özelliklere de sahip. Sanbot’un ayrıca projeksiyondan görüntü oynatma, müzik çalıp dans etme gibi yetenekleri de bulunuyor. İnsansı robot Sanbot, bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, oteller, restoranlar, okullar, fuarlar, evlerde servis, karşılama ve yönlendirme, turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev alıyor. Katıldığı etkinliklerde insanlarla sıcak bir diyalog da kuruyor.

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Bakan, sözünü kesen robota çattı: Kim kontrol ediyorsa gereğini yapın


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