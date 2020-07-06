Bakanın oteli ‘Salda’ savunması yaparken ‘mermer tozu’ kullandığı ortaya çıktı

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Antalya’daki otelde sahilde beyaz kum olarak mermer tozu kullanılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Gazeteci Murat Kemenci, Kemer ilçesi Kiriş Koyu’ndaki beyaz plajıyla ünlü Maxx Royal Kemer Resort Otel’e taşınan çuvalların görüntülerini 21 Nisan’da sosyal medya hesabında paylaşarak, o dönem Salda Gölü’nden usulsüz alınan beyaz kumları hatırlatıp “Bunlar Salda Gölü’nden mi getirildi” diye sormuştu.

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Otelin işletme sahibi Ersoy Otelcilik İnş. ve Turizm İşl. A.Ş.’nin tek pay sahibi Voyage Turizm Otelcilik İşl. ve İnş. San. Tic. A.Ş. olup, bu şirketin de tek pay sahibi bakan Ersoy.

Otelin işletmecisi şirket paylaşım üzerine ‘iftira ve haksız rekabet’ suçlamasıyla 23 Nisan’da Kemer başsavcılığına Kemenci hakkında şikayette bulunmuştu.

Şirket, beyaz kumların Salda Gölü’nden getirilmediğine ilişkin kanıt olarak çuvalların içinde kalsit maddesi olduğuna dair faturaları başsavcılığa sundu.

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Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Beyaz kum özelliği taşıyan bu madde, Niğtaş A.Ş.’den satın alınmaktadır. Kalsit ana ham maddesi kullanılarak ilgili firma tarafından üretilen çeşitli özelliklere sahip bu kumlar misafirlerin son derece kaliteli bir tatil deneyimi yaşayabilmeleri için her sene bu firmadan satın alınmaktadır. Buna ilişkin faturalar ekte sunulmuştur.”

Ayrıca dilekçede kanıt olarak 2015, 2018 ve 2019 yıllarına ait uydu görüntüleri yer aldı.

Özer, olayı Meclis gündemine taşıyarak Ersoy’a şu soruları yöneltti:

‘Bakanlığınız denetleme yapacak mı?’

Beyaz plaj olması için, sahillere mermer tozu olarak da bilinen ‘kalsit’ dökülmesini bakanlığınız uygun bulmakta mıdır?

dökülmesini bakanlığınız uygun bulmakta mıdır? Sahile dökülen ve dolayısıyla denize de karışan, insan ve çevre sağlığına zararlı olan bu madde ile ilgili bakanlığınız yukarıda adı geçen otelde bir denetleme yapacak mıdır?

Denizin kirlenmesine ve kıyı erozyonuna bile neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade edilen mermer tozu veya kalsit de denilen bu maddenin plajlara dökülmesine dair hangi mevzuatta izin verilmektedir?

‘İstifa edecek misiniz?’

Söz konusu otelin işletmecisi ve sahibi, herhangi bir açıklamada bulunmak yerine sorular soran bir gazeteciyi susturma gayretiyle savcılığa gitmiştir. Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu sıfatınızın bu soruşturmada etkili olmasının önüne nasıl geçeceksiniz? İstifa etmeyi düşünür müsünüz?

Beyaz plajıyla ünlü otelinizde kullanılan beyaz kumun Salda Gölü kumu değil, mermer tozu olduğu bir şikayet dilekçesiyle açıkça beyan edilmişken, siz kamuoyuna ne zaman bir açıklama yapacaksınız?

Otelinizin plajında hangi yıldan bu yana insan ve çevre sağlığını tehdit eden bu madde kullanılmaktadır ve bugüne kadar halkın sahiline bu maddeden kaç ton dökülmüştür?

‘Otelin dokunulmazlığı mı var?’

Otelinizde kalan müşterilere, plajınızda insan ve çevre sağlığını tehdit eden mermer tozu kullandığınız söyleniyor ve gerekli uyarılarda bulunuluyor mu?

Otelinizde kalan müşterilerde ve otel personelinde mermer tozundan kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için ne gibi önlemler alınıyor?

Kültür ve Turizm bakanı sıfatınız nedeniyle sahibi olduğunuz otelin dokunulmazlığı mı vardır?

Maxx Royal Kemer Resort Oteli’yle ilgili sorular soran bir gazeteciye iftira suçlamasında bulunulmasının nedeni, bu otel sahibinin Kültür ve Turizm bakanı olması mıdır?

Ayrıca CHP’li vekil, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya konuyla ilgili denetim ve soruşturma yapılıp yapılmayacağını ve benzer ihlallerde ceza kesilen oteller gibi Ersoy’un oteline de cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

Bodrum’da da kullanılmıştı

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘beyaz kum’ diye plaja serilen maddenin aslında kumun silis (kuvars) kumu olduğunu bildirmişti. İnsan sağlığına zararlı maddeler içeren bu tozların Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ile Torba mahallerinde turizm sezonu öncesinde sahile döküldüğü, doğal alana iş makineleriyle müdahale edildiği tespit edilmişti.