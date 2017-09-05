Bakanın ‘içi rahat’: En demokratik, en bilimsel, en çağdaş müfredat

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, evrim teorisinin çıkarılması, ‘cihat’ kavramının girmesi ve Atatürk’e daha az yer verilmesinin ardından tartışmaların dinmediği yeni müfredatı savundu: “Yapılmış en demokratik, en bilimsel, en çağdaş müfredat.”

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmişti. Evrim teorisi çıkarılmış, ‘cihat’ kavramı girmiş ve Atatürk’e daha az yer verilmişti.

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Bakan İsmet Yılmaz, ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere, “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

‘Eskisinden daha iyi olacak’

Habertürk’ün aktardığına göre memleketi Sivas’ta konuşan Yılmaz, Türkiye’nin iyi yolda gittiğini, yoksullukla ve cehaletle mücadelede eğitimin önemli payının olduğunu savundu.

Yılmaz şöyle devam etti: “Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 20’sini eğitime ayırdık. 2002’de biz geldiğimizde merkezi hükümet bütçesinden eğitime ayrılan pay yüzde 10’du. Saray gibi okullar yapıyoruz. Niçin? Derslik başına düşen öğrenci sayısını 36’dan 24’e düşürdük. 300 binin üzerinde derslik yaptık, 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik, daha kaliteli eğitim olsun diye. Fatih Projesi’ni başlattık.”

Müfredat değişikliğinin nedeninin ‘daha kaliteli eğitim’ olduğunu öne süren bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Kesinlikle eskisinden daha iyi olacak. Yapılmış en demokratik, en bilimsel, en çağdaş müfredat. İstiyoruz ki evlatlarımız daha iyi yetişsin.”