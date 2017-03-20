Bakanın ‘içi rahat’: 112 soya ürününde GDO var, ekmekle oynanmasına izin vermeyiz

Adana’daki fırınların yüzde 80’ine ürün gönderen firmanın ekmek katkı maddesinden GDO’lu soya çıkmasının üzerine açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 ve 2017 yıllarında 112 soya ürününde GDO tespit edildiğini ancak bahsi geçen firmanın denetimlerinde olumsuz sonuç bulamadıklarını söyledi.

Bir gıda mühendisinin, kentteki fırınlara ekmek katkı maddesi gönderen ‘P….’ isimli firmanın GDO’lu soya içerdiğini iddia etmesi üzerine incelenen katkı maddesinin GDO’lu soya içerdiği ortaya çıkmıştı.

Haber üzerine yazılı bir açıklama yapan Bakan Çelik, 6 bin 600 personelle sürekli gıda denetimi yaptıklarını ve 15 bin 600 denetimde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildiğini belirterek, 75 milyon lira para cezası kesildiğini vurguladı.

‘112 soya ürününde GDO tespit edildi’

Başta Avrupa ve ABD olmak üzere pek çok ülkede GDO kullanımının belirli ölçülerde serbest olmasına karşın Türkiye’de yasaklandığına dikkati çeken Çelik şunları söyledi: “Aykırı davrananlara beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2016 ve 2017 yıllarında 12 bin 286 GDO denetimi yapmış bulunuyoruz. Bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Haberde geçen Adana’daki firmaya da denetim gerçekleştirildiğini belirten Bakan, katkı maddesinde GDO tespit edilmediğini aktardı: “2016 ve 2017 yıllarında Adana’da 29 GDO denetimi yapılmıştır. Bunlardan, sadece birinde, etsiz kıyma olarak tarif edilen soya eti kıyması denetiminde GDO tespit edilmiştir ve öngörülen cezai işlemler yapılmıştır. Öte yandan haberde bahsi geçen katkı maddesi üreten firmaya şimdiye kadar sekiz gıda denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.”

Bugün gündeme gelen haber üzerine hem katkı maddesi üreten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alındığını ifade eden bakan, en kısa zamanda laboratuvar sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç kimsenin halkımızın en temel besin maddesi ekmek ile oynamasına izin vermeyiz.”