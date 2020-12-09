Bakanın hedefi: Yaz gelmeden 50 milyon kişi aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek yaz aylarına kadar 50 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Bakan, Çin’in CoronaVac aşısının yanı sıra Astra Zeneca şirketinden de aşı alınması ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Koca, Türkiye’nin beğenmediği takdirde Çin aşısı için ödeme yapmayacağını, bu şekilde anlaşma imzalayan tek ülke olduğunu ifade etti.

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Sağlık bakanı, sipariş sırasında anlaşmaya bu maddenin eklendiğini, Türkiye’deki sonuçların yeterince etkin olmazsa aşıları iade etme ve ‘beş kuruş bile ödememe’ hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Astra Zeneca da gündemde

Koca, Altaylı’nın “Diyelim ki beğenmedik. Elimizde başka aşı yok. Tek sepetten çıkacak yumurtalara bağladık kendimizi” demesi üzerine, “Haklısınız ama başka sepet de yoktu” cevabını verdi.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Keşke bizim bu aşılar için ne uğraş verdiğimizi vatandaş bilse. Emin olun diğer firmalarla ilgili görüşmelerimizde geç kalmadık. Ama vermediler ya da bizim istediğimiz sürede veremediler. Pek çok firmayla görüşüldü en başında. Umut veren aşı çalışmalarının hepsiyle. Mesele süre idi. Ne zaman verileceği. İki firma bize süre konusunda istediğimize yakın tarihlerde aşı verebileceğini söyledi o zaman. Biri Sinovac (Çin), diğeri Astra Zeneca/Oxford (İngiltere)… Erken dönemde aşı temin edebilecek olanlar bunlardı. Astra Zeneca sonuçlarda sorun yaşayınca onlarla anlaşamadık. Ama hala önümüzde o olasılık var. Astra Zenaca ‘Hala aşı verebiliriz’ diyor ve sonuçlar olumlu çıkarsa İngilizlerin Astra Zeneca aşısını da alabiliriz. O kapı hala açık. Üstelik 4 dolar fiyatıyla en ucuz aşı da o. Moderna ise sizin de bildiğiniz gibi ABD dışına satılamayacak ilk dönemde.”

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Hedefi koydu

Koca, diğer ülkelerin yüz milyonlar doz aşı anlaşması imzaladığı yönünde çıkan haberleri anımsatarak, bu aşıların büyük bölümünün ülkelere 2021 yılı sonunda teslim edileceğini, Türkiye’nin ise acilen istediğini kaydetti.

Bakan, şöyle devam etti: “Yazdan önce istiyoruz. İngiltere aşı yapmaya başladı bugün (dün). Peki kaç doz? Ay sonuna kadar 600 bin doz. Almanya, nisan sonuna kadar 11 milyon doz yapabilecek. Yani 5.5 milyon kişi. Biz ise nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp aşıyı yapmış olacağız. Ama bizim asıl hedefimiz o tarihe kadar 100 milyon dozu temin edip yapmış olmak. İnaktif aşıların üretimi daha kolay ve hızlı olduğu için biz hızlıca Sinovac’tan temin edebiliyoruz. Hala diğerleriyle de görüşmelerimiz sürüyor. Çok açık söylüyorum bizim hedefimiz 100 milyon dozu en geç nisan sonuna kadar temin edip, uygulamış olmak. Sonrası zaten yaz. Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart.”

Fiyata dair ipucu verdi

Koca, Biontech’in 2021 yılının sonuna kadar 25 milyon doz verebileceğini, Türkiye’nin bunu erkene çekmeye çalıştığını ifade etti.

Sağlık bakanı, Biontech ile anlaşılan fiyatın Çin aşısıyla aynı olduğunu belirtirken; “11 dolar mı yani” sorusuna da “Hemen hemen” diye yanıt verdi.