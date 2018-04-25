‘Bakanın eşinde ByLock çıktı’ demişti: Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya hapis cezası

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Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinde ByLock çıktığı ve boşandıkları yönündeki iddiasının ardından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Küçükkaya’yı bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Küçükkaya geçen ekimde, programının canlı yayınında bir bakanın eşinde ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı olarak bilinen ‘ByLock’ çıktığını öne sürmüştü.

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Küçükkaya’nın “Ankara’daki haber kaynaklarımdan aldım” diyerek duyurduğu habere göre bakan konuyu öğrenince eşinden boşandı. Küçükkaya bakan ismi vermemişti.

Küçükkaya hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlamalarıyla dava açılmıştı.

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Küçükkaya her iki suçtan toplam bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını erteledi.

Aynı davada söz konusu iddiaları Twitter’dan paylaştığı için avukat Fidel Okan da yargılanıyordu. Mahkeme Okan’a da aynı cezaları verip erteledi.