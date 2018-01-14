Bakanın dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası Dilek hayatını kaybetti

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine derdini anlatınca dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın hayatını kaybetti.

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013’te Bayraktar Edirne’ye gelince kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

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Ancak bakan kadının derdini dinlemek yerine cebine para koymuştu. Özçelik de bakana “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” demiş, ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri nedeniyle okuluna gidemeyen Özçelik, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ailesiyle yaşadığı evde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede hayatını kaybetti.

Özçelik’in cenazesi, Saray’ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından defnedildi.