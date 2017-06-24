Bakanın akademisyenle ‘soylu’ mücadelesi: Yazısını alçakça kurgulamış bir uşak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler’ başlıklı yazısı nedeniyle akademisyen Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘Her kelimesini alçakça kurgulamış bir uçak’

Soylu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Oran için “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak” dedi.

Kendisini ilim adamı diye pazarlamış

yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak

Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 24 Haziran 2017

‘Dava açacağım’

Bu ifadeler nedeniyle Soylu’ya hakaret davası açacağını belirten Oran ise söz konusu yazıyı basında yer alan haberlerden derlediğini vurguladı.

‘Çileden çıkarmak için yapılan deneyler’

T24’te yayınlanan yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Kürt yurttaşların maruz kaldığı hak ihlalleriyle ilgili ‘trajikomik’ haberlere yer veren Oran şunları yazmıştı: “Uygulamalar vs. demiyorum, ‘deneyler’ diyorum. Herhangi bir ülkedeki özel bir grubu bütünüyle çileden çıkarmak için ancak böylesine laboratuvarımsı deneyler yapılabilir de ondan. ‘Allah’ın lütfu’ 15 Temmuz darbe parodisinden bu yana yaşanmışları alacağım yalnızca. Yorum da yapmayacağım. İnanması biraz güç olabilecekler için internet kaynağı vereceğim sadece.”