Bakanın akademisyenle ‘soylu’ mücadelesi: Oran’dan Soylu’ya hakaret davası

Akademisyen Baskın Oran, yazdığı bir yazı nedeniyle kendisine hakaret eden Süleyman Soylu hakkında tazminat davası açtı ve kamu davası açılmasını talep etti.

Artı Gerçek’in aktardığına göre, Oran, Artı Gerçek, Agos ve T24 de yayınlanan ‘Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler’ başlıklı yazısından dolayı Twitter’dan kendisine, “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında manevi tazminat davası açtı ve kamu davası açılmasını talep etti.

Kendisini ilim adamı diye pazarlamış

yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak

Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 24, 2017

Oran’ın avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dava dilekçesinde Soylu’nun, Twitter hesabından davacı hakkında söylediği hukuka aykırı beyanlarıyla davacının ifade özgürlüğü ve bununla bağlantılı olarak kişisel özerklik hakkının ihlal edildiği belirtildi ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında on bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Dava dilekçesinde, mahkeme kararının ulusal düzeyde yayın yapan yayın organlarında yayınlanması da istendi.

‘Müvekkilimiz ciddi bir tehdit altındadır’

Oran’ın mahkemeye yaptığı ikinci başvurudaysa Soylu’nun Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümetinin İçişleri Bakanı olduğu, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olduğu ve Twitter hesabının 1,23 milyon kişi tarafından takip edildiği belirtildi ve şöyle denildi: “Süleyman Soylu, bütün güvenlik teşkilatının amiridir. Söylediği her söz güvenlik teşkilatı açısından bir emir olarak telakki edilmektedir. Dolayısıyla müvekkilimiz ciddi bir tehdit altındadır.”

Soylu hakkında, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘Suç işlemeye tahrik” ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarından kamu davası açılması istendi.

Soylu suç duyurusunda bulunmuştu

Soylu, söz konusu yazısı nedeniyle Oran hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Oran’sa yazıyı basında yer alan haberlerden derlediğini söylemişti.

Yazıda, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Kürt yurttaşların maruz kaldığı hak ihlalleriyle ilgili ‘trajikomik’ haberlere yer veren Oran şunları yazmıştı:“Uygulamalar vs. demiyorum, ‘deneyler’ diyorum. Herhangi bir ülkedeki özel bir grubu bütünüyle çileden çıkarmak için ancak böylesine laboratuvarımsı deneyler yapılabilir de ondan. ‘Allah’ın lütfu’ 15 Temmuz darbe parodisinden bu yana yaşanmışları alacağım yalnızca. Yorum da yapmayacağım. İnanması biraz güç olabilecekler için internet kaynağı vereceğim sadece.”