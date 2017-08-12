Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, müteahhitleri uyardı: “Sözleşmede belirtilen tarih ve saatte işi bitireceksiniz. Bitirmezseniz kusura bakma, biz sizi bitiririz. Benim şakam yok.”

İHA’nın haberine göre Eroğlu, Zonguldak’taki toplu açılış töreninde konuştu. 12 tesisin toplu açılış törenini gerçekleştiren Eroğlu, sözleşme imzaladıkları müteahhit firmaları uyardı.

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‘Arkanızda dağ gibi bir cumhurbaşkanımız var’

Bakanlık olarak ‘zamanla yarıştıklarını’ söyleyen Eroğlu, şöyle devam etti. “Bizde birisine ‘Ne zaman bitecek?’ diye sorduğumuz zaman ‘En kısa zamanda’ dediği zaman o artık işini kaybeder. Şu gün, şu saat, şu dakika deriz. Dolayısıyla müteahhit firmalar sözleşmede belirtilen tarih ve saatte bitireceksiniz. Bizzat takip ediyorum. Bitirmezseniz kusura bakma biz sizi bitiririz. Benim şakam yok. Çünkü biz zamanla yarışıyoruz. Paramız hazır. Yüzde 86’ı faize gidiyordu. Şimdi artık faiz lobisinin hortumu kesildi. İhale lobisinin hortumu kesildi. Toplanan vergiler artık millete hizmet olarak gidiyor. Bu bakımdan müteahhitlere peşinen teşekkür ediyorum.”

Müteahhitlere “Arkanızda dağ gibi bir cumhurbaşkanımız var” diyerek seslenen Eroğlu, “Buraya gelmek eziyetti. Artık dağlar deliniyor, tüneller açılıyor. Söz verince yapın ama yapamayacağınız şeyin sözünü vermeyin” ifadelerini kullandı.