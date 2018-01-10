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Yaramazlara biraz batar!

‘Bakanımız’ tartışması: CHP’li Ali Kılıç, Süleyman Soylu’yla fotoğrafını paylaşınca…

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CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, CHP’li belediye başkanlarını görevden alıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla polemiğe giren İçişleri Başkanı Süleyman Soylu ile çektirdiği fotoğrafı  ‘bakanımız‘ diyerek paylaşması tartışma yarattı.

İstanbul’da Soylu’nun katılımıyla düzenlene ‘Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele’ başlıklı toplantıya Kılıç’ın yanısıra Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı.

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Kılıç toplantı sonrası “İçişler Bakanımız @suleymansoylu ile Haliç Kongre Merkezindeyiz” yazarak Soylu’yla fotoğrafını paylaştı.

Çok sayıda CHP’li paylaşıma tepki gösterirken, Soylu’nun Kılıçdaroğlu’na yönelik “Bittin sen” sözlerini hatırlattı.

CHP eski genel başkan yardımcısı Gökhan Günaydın, “Bakışların bana biraz cesaret versin” mesajını paylaştı.

Soylu, Kılıçdaroğlu’na ‘açık söyledi’: Sen bittin


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