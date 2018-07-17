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Yaramazlara biraz batar!

Bakandan vergi borcu uyarısı: 31 Temmuz son fırsat, başka yapılandırma yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vergi borcu olanlar için 31 Temmuz son fırsat” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, yazılı açıklama yapan Albayrak, “Yeni bir yapılandırma ya da borç ötelemesi gibi değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır” diye konuştu.

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Hükümetin prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı borç yapılandırması için hazırladığı düzenleme Meclis’ten geçerek mayıs ayında yasalaşmıştı.

Hükümet tarafından haziran ayında yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısının 1 milyon aşmış, yaklaşık 7 milyar liralık alacak yapılandırılmıştı.

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