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Yaramazlara biraz batar!

Bakandan toplu balık ölümleri açıklaması: Sebep oksijen miktarındaki azalma

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son zamanlarda Yeşilırmak’ta görülen toplu balık ölümlerinin sebebinin ‘debi düşüklüğü’ ve ‘oksijen miktarının azalması’ olduğunu söyledi

Fotoğraf: DHA

Numune alıp incelediklerini söyleyen Kurum, laboratuvar incelemeleri sonucunda kirliliğin nedenini bulmayı umduklarını söyleyerek “Oksijen miktarının balıkların öldüğü gün itibarıyla 1 miligram seviyesine düştüğü, olması gereken su debisinin de 20 metreküp bölü saniye olduğu gözlenmiş. Şu an için Yeşilırmak’ta bir problem yok. İnşallah kirliliğe sebep olan var ise de bunun tespiti neticesinde gerekli cezai işlemi uygulayacağımızı da sizler aracılığıyla belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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