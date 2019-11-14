Bakandan THK’ya: Bir yıl sırtımızdan indirdik diye aradan kafa çıkartıyorlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarının yangınlarda kullanılmamasıyla ilgili “Bir yıl sırtımızdan indirdik diye aradan kafa çıkartıyorlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ege bölgesinde geçen yaz çıkan yangınlarda büyük miktarda ormanlık alan zarar görürken, yangınlara müdahalede gece uçabilen THK uçaklarının kullanılmaması eleştirilmişti. Hükümet, uçakların uçuşa uygun olmadığını söylerken, THK ihalenin kendilerine verilmemesi nedeniyle altı uçağın hangarlarda atıl şekilde beklediğini kaydetmişti.

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Bakan Pakdemirli, dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Pakdemirli, “Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir teşkilat” diye bahsettiği Orman Genel Müdürlüğü’nün 40 bin personeli ile 30 hava aracı bulunduğunu dile getirdi.

Müdürlüğün helikopterlerinin 1 ton su atma maliyetinin 1300 lira, THK uçaklarının ise 8 bin lira olduğunu belirten bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yıl sırtımızdan indirdik diye aradan kafa çıkartıyorlar. Türk Hava Kurumu’nun bize yüzde 8 faydası var. Ama ne yazık ki Türk Hava Kurumu hem Muğla hem de İzmir yangınında aradan kafa çıkartarak… ‘Biz olsak şöyle olurdu, böyle olurdu…’ Uçakların uçmayla ilgili problemi var.”

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‘İthal eti iptal ettim’

Öte yandan bakan, kendi döneminde 1 kilo dahi et ithal etmediğini, kendisinden önce yapılan bağlantıları da elinden geldiğince iptal ettiğini ifade etti. Orman bakanı, ıspanak yemelerinin ardından zehirlenenler için de “Kesinlikle gıda ilaçlarıyla alakası yok. Tamamen yabani otların bu işe karışmasından dolayı oldu. Soruşturma açtık, devam ediyor” ifadelerini kullandı.