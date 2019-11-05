Bakandan ıspanak açıklaması: Dört ilde zehirlenme şüphesi var, 21 kişi tedavide

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin “Yabani birtakım otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler” dedi.
NTV’nin haberine göre, Koca bu dönemde hastanelere toplam İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’nden 196 kişinin müracaat ettiğini 21 kişinin tedavisine devam edildiğini söyledi.
Koca şöyle devam etti: “İstanbul’da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’ndeki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular. İstanbul’un başvuran 149 hastası içinde tedavisi devam eden 21 hastamız var. O hastaların hayati tehlikesi olan yok.”