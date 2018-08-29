Bakandan işletmecilere ‘öneri’: Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy işletmecilere seslendi: “Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyeceksiniz.”

Kurban Bayramı süresinde restoran ve plajlardaki pahalılık haberleri gündem olmuştu.

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Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’ya konuşan bakan Ersoy, “Kimin hangi ürünü kaça sattığı ya da avro veya dolarla sattığına karışmayız. Eğer bir işletme yaz tatili başında 5 liraya sattığı ürünü, yüksek sezonda ya da bayram tatilinde 15 liraya satıyorsa buna izin vermeyiz. Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyeceksiniz” dedi.

Birçok tatil bölgesinden şikayetler geldiği hatırlatılan bakan, “Tatil bölgelerimiz bu yıl hem yerli hem de yabancı tatilcilerimizin akınına uğradı. Turizm rakamları çok iyi. Ancak bunu fırsat bilen işletmelerde var. ‘Fırsatçı’ derken de şunu kesinlikle ayırmak lazım. Eğer bir işletme bir sezon boyunca aynı ürünü aynı fiyata satıyorsa alkışlarız. İstediği rakama satabilir. Avro ile satışlar da mümkün. Ama fırsatçılık yapıp yüksek sezonda farklı fiyat uygulanırsa da yasal prosedür neyse onu uygularız” diye konuştu.

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Tatil bölgelerindeki plajlar için de bazı çalışmalar yapacaklarını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle bitirdi: “Çeşme, Bodrum sadece parası olanın olamaz. Buralarda yerli turist için yeni plajlar yapacağız. Bunun işletmesini biz yapmayacağız ancak fiyat politikalarını biz belirleyeceğiz. Herkesin huzur içerisinde tatilini geçirmesi için yapacağımız bu çalışma 2019 yazına yetişecek. Bu konuda üzerinde çalıştığımız ve büyük ilgi görmesini beklediğimiz çalışmaların başında geliyor.”