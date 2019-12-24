Bakandan İmamoğlu’na Kanal İstanbul yanıtı: Protokolden tek taraflı çekilemez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) Kanal İstanbul projesiyle ilgili protokolden tek taraflı olarak çekilme hakkı olmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul Çevre Etki Denetim (ÇED) raporunu uygun bularak dün kabul etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bunun üzerine belediyenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında 2018’de imzalanan işbirliği protokolünü iptal ettiğini açıklamıştı.

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Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı toplantısında konuşan Kurum, Kanal İstanbul projesi kapsamında iki akıllı şehir yapılmasının planlandığını söyledi.

Planlanan Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Kurum, “Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir” dedi. Kurum, güzergahta arsası olanların da haklarının verileceğinin altını çizdi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamit el Sani’nin annesi Şeyha Moza bin Nasır el-Misned’in Türkiye’de şirket kurup Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’de 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıkınca projeyle ilgili ‘rant’ tartışmaları başlamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da buna yorumda bulunarak “Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu” demişti.