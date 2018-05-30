Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakandan ‘Ekonomi kötü’ diyenlere tavsiye: Çarşı pazarı gezmeleri lazım

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye’de ekonomi kötü” diyenlere tavsiye verdi: “Çarşı pazarı gezmeleri lazım.” 

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Malatya’da partisinin milletvekili adaylarıyla Bakırcılar Çarşısı’ndaki esnafla bir araya gelen Tüfenkci, seçimden seçime gezmediğini her zaman esnafın yanında yer aldığını söyledi.

Reklam

Tüfenkci, şöyle devam etti: “Milletimiz bu seçimde özellikle birlikten, beraberlikten yana. Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin liderimizin önderliğinde bir an önce hayata geçirilerek işlemlerin hızlandırılması noktasında beklentileri var. Biz de vatandaşlarımızın özellikle bu dönemdeki beklentilerinin 24 Haziran’dan sonra çok hızlı giderileceğinin sözünü verdik. Piyasa noktasında da canlılık olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım.”

Uzmanlardan enflasyonda karamsar tablo: Yüzde 14,50’in üzerini görebilir

Londra parçalı bulutlu: Şimşek, Erdoğan’ın sözlerini ‘seçim üslubu’ diye izah etmiş

Moody’s büyüme tahminini düşürdü: Darbeyi Erdoğan’ın açıklamaları vurdu

Öncü gösterge: Ekonomik güven endeksi 14 ayın en düşüğünde

SON HABERLER

AA üç aşamalı Menbiç planını duyurdu: YPG ilk 30 günde bölgeyi terk edecek

Türkiye ve ABD’nin üzerinde teknik mutabakat sağladığı ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 4 Haziran’daki Washington görüşmesinde nihai halini alması beklenen Menbiç planının üç aşamadan oluştuğu ve ilk aşamada Fırat Nehri’nin batısındaki YPG’lilerin bir ay içinde bölgeden çıkartılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...