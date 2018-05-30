Bakandan ‘Ekonomi kötü’ diyenlere tavsiye: Çarşı pazarı gezmeleri lazım

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye’de ekonomi kötü” diyenlere tavsiye verdi: “Çarşı pazarı gezmeleri lazım.”

AA’nın haberine göre, Malatya’da partisinin milletvekili adaylarıyla Bakırcılar Çarşısı’ndaki esnafla bir araya gelen Tüfenkci, seçimden seçime gezmediğini her zaman esnafın yanında yer aldığını söyledi.

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Tüfenkci, şöyle devam etti: “Milletimiz bu seçimde özellikle birlikten, beraberlikten yana. Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin liderimizin önderliğinde bir an önce hayata geçirilerek işlemlerin hızlandırılması noktasında beklentileri var. Biz de vatandaşlarımızın özellikle bu dönemdeki beklentilerinin 24 Haziran’dan sonra çok hızlı giderileceğinin sözünü verdik. Piyasa noktasında da canlılık olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım.”