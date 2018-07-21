Bakandan sağlıkçıya şiddeti önleme sözü: Acil servislere polis noktası kuruluyor

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine önlem olarak hastanelerin acil servislerinde polis noktaları kurulmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin ücretlerinin düzeltilmesi için çok hızlı çalışma yapılacağı sözünü de verdi.

Son günlerde doktorlara peş peşe saldırılar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini yeniden gündeme getirdi.

Reklam

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla yaptığı telefon görüşmesini aktardı.

Bakan, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemekle ilgili kararlılığımız var, bu kabul edilebilir durum değil. Bu durumun zaten Ceza Kanunu’nda bir karşılığı var. Bir ila üç yıl arasında hapis öngörüyor. Eğer bu saldırı kamu görevi nedeniyle yapılmışsa yüzde 50 oranında da artış yapılıyor, ancak bu durum yeterince önleyici değil” dedi.

Reklam

Cezaların artırılmasıyla ilgili çalışma yapılacağını söyleyen Koca öncelikli alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

– Hastanelerdeki özel güvenlik personelinin caydırıcılığı olmadığı görüldüğü için bundan böyle acil servislerde birer polis noktası oluşturulacak. Öncelik, diğerlerine oranla daha yoğun ve bu olayların daha çok karşılaşıldığı 201 hastanede.

– Bundan böyle saldırıya uğrayan hekimlerin ifadeleri hastanelerdeki polis noktalarında alınacak. İçişleri ve Adalet bakanları bu konularla ilgili genelgeleri dün (önceki gün) yayınladı.

Bakan gerekçeyi şöyle açıkladı: “Çünkü mevcut durumda saldırganla birlikte hekimlerimiz de karakola giderek ifade vermek zorunda kalıyordu. Bu da hem hekimin psikolojisini bozuyor, sanki suçlu imiş gibi karakola gitmesine neden oluyor, hem de hastanede düzeni aksatıyordu.”

Hakimlerin özlük hakları da iyileşecek

– Bunların yanısıra hekimlerin özlük hakları, emeklilikleri, ücretleri ve genel koşullarıyla ilgili sorunları giderici önlemler de alınacak.

Koca çok hızlı düzenlemeler yapılacağını söyledi.