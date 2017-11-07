Bakandan ‘Depremde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek’ diyen Şengör’e: Katılıyorum

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem için “Bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek” diyen jeoloji profesörü Celal Şengör’e katıldığını söyledi.

Şengör, en ‘çetin’ depremin İstanbul’da meydana geleceğini belirterek, “Türkiye’nin durumu deprem açısından bakıldığında tam bir felaket ve bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek” demişti.

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‘Sahil kesimindeki binalar depreme hazır değil’

AA’nın aktardığına göre Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye nüfusunun yüzde 71’inin birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşadığını aktaran bakan, şöyle devam etti: “Hele hele İstanbul için hocaların ortak görüşü, Kuzey Anadolu Fay Hattı geldi, boğazlarda Adaların önünde bekliyor. ‘Adalar segmenti’ deniyor. Adalar segmentinde belli sürelerde olan depremselliğe baktığımızda doğrusu 2000’li yılların başında süre de dolmuş gibi gözüküyor. Hocaların ortak ittifak ettiği, bir iki kişi istisna koymuşlar süreyi daha uzun veriyorlar ama genelinin söylediği şu, 2030’a kadar İstanbul’da çok ciddi bir deprem olacak.”

Bu depremin büyüklüğünün de 7 ve üzerinde olmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Özhaseki, İstanbul’un özellikle sahil kesiminde 2000 yılından önce inşa edilen üç ve dört katlı yapıların buna hazır olmadığını söyledi.

‘Şengör’e katılıyorum’

İlk etapta 600 bin riskli bağımsız birimin göründüğün kaydeden Özhaseki, “Allah korusun, bunun yıkılması demek, hafif-orta hasarlıları söylemiyorum, bunun olması demek bir kere tamamıyla şehrin çökmesi, altyapının gitmesi demek. Binlerce insanın o evlerin altında can vermesi demek” diye konuştu.

Şengör’ün böyle bir deprem karşısında ‘Türkiye’nin bağımsızlığının gideceğini’ söylediğini hatırlatan bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Ben katılıyorum. Hasarı ölçüyorum, 100 milyar dolar civarında. O zaman bir an önce bizim bu gerçekleri bilerek hareket edip kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Adı kötü, amiyane tabirle herkes gıcık kaptı bundan, ‘rantsal dönüşüm’ denildi, bir şey denildi.”