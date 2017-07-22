Bakandan deprem sonrası uyarı: Yedi buçuk milyon yapı elden geçirilmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ege Denizi’nde iki can alan depremin ardından uyardı: “Yedi buçuk milyon yapı elden geçirilmeli, büyük bölümü yıkılmalı.”

Muğla açıklarında 21 Temmuz’da saat 01.31’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, Yunanistan’ın Kos adasında biri Türk iki kişi hayatını kaybetmişti.

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Başbakan Binali Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, 20 yurttaş hastanelerde tedavi görüyor. Deprem nedeniyle Bodrum’da üç bina yıkılarak kullanılamaz hale geildi, 32 binada da ağır hasar var. AFAD, bölgeye 400 çadır gönderdi.

Belediyelere uyarı

Şehircilik bakanı, depremin ardından belediyeleri ve yurttaşları kentsel dönüşüm konusunda uyardı.

Bakan Mehmet Özhaseki, Anadolu topraklarının yüzde 71’inin deprem tehdidinde olduğunu belirterek, bununla ancak sağlam zemin ve dayanıklı yapılarla yüz yüze gelinebileceğini söyledi.

Milli Türk Talebe Birliği’nin etkinliği öncesi gazetecilere konuşan bakan, insanların hayatını kaybetmesine kötü yapılaşmaların neden olduğunu kaydetti.

Özhaseki, gereken çalışmalar yapıldığı takdirde depremlerin can kaybı yaşanmadan atlatılacağını belirterek, şöyle devam etti: “Özellikle Ege bölgesindeki belediyelerin imar hareketleri ve ruhsatları konusunda daha duyarlı ve dikkat olması gerekiyor. İmar planlarını delme çalışmaları, kaçak yapılaşma olursa, belediyeler buna çanak tutarsa, insanlar ne yazık ki en ufak sarsıntıda dışarı çıkar. Mal ve can kaybı olur. Uzakdoğu’da görüyorsunuz evler sağlam olunca insanlara meydana gelen depremler gece uykusundaki ninni gibi gelir.”

Bakanın planı

Özhaseki, yedi buçuk milyon yapının elden geçirilmesi, bunların büyük bölümünün de yıkılması gerektiğini vurguladı: “Hesabımız şu: 1999 yönetmeliği öncesinde Türkiye’de yapılan yaklaşık yedi buçuk milyon civarında yapı stoğu var. Bunların büyük çoğunluğu depreme dayanıksız ve yaşam için elverişsiz. Bunların yıkılması lazım. Bunları, senede 500 bin konutu değiştirmek üzere bir program hazırlayarak 15 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Allah izin verirse biz işe başlarız, bizden sonra gelenler devam ettirirler ve 10-15 yıl sonra Türkiye’deki bütün yapı stoğu sağlam hale gelir.”

Bakan, “Ege bölgesinde bundan sonra da depremlerin olabileceğini hepimizin bilmesi lazım. Zaten bilim adamları da uyarıyor” dedi.