Bakandan ‘çamaşır suyuyla yıkanmış döner’ açıklaması: Bu ısmarlama bir haber

Etlerin çamaşır suyuyla yıkanarak döner yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Ismarlama bir haber” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA/Reuters

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı (UDOFED) Mehmet Mercan, “Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar” demişti.

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Pakdemirli, federasyon başkanı Mercan’ı aradığını söyleyerek şunları aktardı: “Ona ‘Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz’ dedim. Bir tane dahi gösteremedi. ‘Peki neden bu haberi yaptırdın’ dediğimizde de ‘Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye’ yanıt verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen ‘Bunu yiyin, şunu yemeyin’ diyemeyecek.”