Bakandan ‘bayramlık’ açıklama: Türkiye’de tatilden çok çalışmaya ihtiyaç var

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili olarak, “Türkiye’de tatilden çok çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

Çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı’nın birleşmesiyle oluşan altı günlük tatilin, 28 ve 29 Ağustos’un da dahil edilmesiyle 10 güne çıkması söz konusu. Ancak bakan bu yönde bir işaret vermedi.

Reklam

Zeybekci, ekonomi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün bankalar ve faizle ilgili yaptığı açıklamalara katıldığını dile getiren bakan, “Faizle ilgili söylemimiz son derece net, Cumhurbaşkanımız ile aynı görüşteyim, finansmanın bol, ucuz ve kolay ulaşılabilir olması lazım” diye konuştu.

Erdoğan, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “Türkiye yüzde 2.9 büyürken bankalar yüzde 40 civarında kâr artışı elde etmişse burada bir sorun var. Üstelik bu yıl bankaların kâr oranlarını neredeyse ikiye katladıkları görülüyor, bu bir felaket. Biz kimseden zararına bir iş yapmasını istemiyoruz ancak bankalardan kredi şartlarını ve faiz oranlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamalarını beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum”

Domates sorunu

Zeybekçi, Rusya tarım bakanının “Türkiye’den domates ithal etmeye hazır değiliz” demesine de değindi: “Rusya ile domates ve bazı ürünlerde sorunlar devam ediyor, domates dışında da bazı sebzelerde bazı yasakların ve engellerin devam ediyor olması karşıt önlemler almak zorunda bırakabilir.”