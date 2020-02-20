Bakanın ‘Atakan yorumu’: Sosyal medyada bu kadar yer almasını onaylamıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, felsefe hakkındaki konuşması ve okuduğu kitaplarla gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar’ın sosyal medyada bu denli gündem olmasını onaylamadıklarını söyledi.
İstanbul’da yaşayan Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Kayalar, Twitter’da paylaşılan görüntülerle gündeme gelmişti. Bir kitapçıda görüntülenen Atakan’ın felsefe hakkında konuşması ve okuduğu kitaplardan bahsetmesi dikkat çekmişti.
AA’ya konuşan Bakan Selçuk’a Atakan soruldu. Bakan, çocukların sosyal medyada bu kadar yer almasını onaylamadıklarını dile getirdi.
Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade, bir çocuk üzerinden diğer çocukların üzerinde oluşan baskıya kimse dikkat etmiyor. Hemen duyduğumuz anda, ilgili uzmanlar sevk edildi, aileyle görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyaç varsa tespit edildi.”