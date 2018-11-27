Bakana yetki: İşsizlik Fonu’nun yüzde 50’si işsizlik maaşı dışında kullanılabilecek

İşsizlik Fonu’nda biriken paranın yüzde 30’unun işsizlere maaş ödemesi dışında da kullanılabilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanına verilen yetkinin üst sınırı yüzde 50’ye çıkarıldı.

Ana amacı işsiz kalan çalışanlara bir süre gelir desteği sağlamak olan İşsizlik Fonu istihdam artırıcı önlemler alınması için de kullanılabiliyor. Bu yetki fonun bir önceki yılki gelirinin yüzde 30’uyla sınırlıydı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karar uyarınca istihdam artırıcı faaliyetlerde kullanılacak prim gelirleri oranı, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50’ye çıkarıldı.

Buna göre fondaki prim gelirlerinin yüzde 50’si şu amaçlarla kullanılabilecek:

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– iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak,

– çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak,

– istihdam artırıcı ve koruyucu önlemler almak ve uygulamak,

– işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek,

– iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak

– fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ve bunlarla ilgili mevzuata göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek.