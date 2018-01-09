Bakana göre yeni düzenleme ‘imar affı’ değil: Kaçak yapılar ‘kayıt altına’ alınacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, herkesin kendisini arayıp “İmar affı mı geliyor” diye sorduğunu belirterek, “Hayır öyle bir af yok. Aflara önce ben karşı çıkarım” dedi.

Özhaseki konuyu şöyle açtı: “İstanbul’daki belediye başkanlarından bir kısmı, o öneriyi getirmişler. Af değil, imar barışı sağlansın isteniyor. Meclis’e gelsin, enine boyuna konuşulsun, tartışılsın. Kim ne diyorsa söylesin, ondan sonra karar verilsin, deniyor. Benim buna diyeceğim bir şey yok. Meclis her şeyin konuşulabileceği milletin evidir.”

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde tapusu olmadan yapılan gecekondular, apartmanlar, kaçak çıkılan katlar için af getirileceği belirtilmişti.

Bakanlıkların afetlere karşı alınacak önlemlere ilişkin bürokratlara yaptırdığı mevzuat çalışması kapsamında, kaçak yapıları yasallaştıracak bir düzenlemenin gündemde olduğu kaydedilmişti.

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Bakan Özhaseki, ‘kaçak yapıların yıkımıyla ilgili’ yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

Özhaseki ‘imar affı’ getireceği söylenen düzenlemenin belediyeler tarafından talep edildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bazı belediyeler kendi bölgelerindeki yapıların yüzde 50’den fazlasının kaçak olduğunu belirterek, mevcut yapıların bir şekilde kayıt altına alınmasını istiyorlar. Müfettişler niye yıkmadın diye belediyelere soruşturma açıyor. Başkan ve ilgili yöneticiler kendini kurtarmak için, yıkım ihalesi yapıyor, bir tek teklif gelmiyor. Ne yapacağız, diyorlar? İstanbul’daki belediye başkanlarından bir kısmı, o öneriyi (‘imar affı’ düzenlemesi) getirmişler. Af değil, imar barışı sağlansın isteniyor. Meclis’e gelsin, enine boyuna konuşulsun, tartışılsın. Kim ne diyorsa söylesin, ondan sonra karar verilsin, deniyor. Benim buna diyeceğim bir şey yok. Meclis her şeyin konuşulabileceği milletin evidir.”

Yeni düzelenlemeyle maksadın ‘kaçak yapıları kayıt altına almak’ olduğunu kaydeden Özhaseki şöyle devam etti: “Arsa ve yapının değeri ayrı ayrıdır. Adam Avcılar’da 5 kat yapılması gereken yere 8 kat yapmış. Orayı yıktığında yeniden 8 kat yapma izni verilirse o af olur. Ama belediyelerin bu getirdiği sadece mevcut durumu, yani çıkılmış olan 8 katı kayıt altına alma işi. İlerde orada yapılacak kentsel dönüşümlere, imar plan çalışmalarına, bu kaydın bir engeli olamaz, olmamalı zaten. Bu kayıt alındığında belediye, yıkmak zorunda kalmayacak. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak. Zamanla buradaki imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamlamış olacak. Ayrıca buranın kayıt altına alınmasıyla Maliye’nin de resmi kayıtlarına girmiş olacak. Şu anda belediyeye burayı bir an evvel çarpık kentleşmeden kurtar ve imara uygun hale getir deseniz, yapacak imkanı yok. Bu bir süreç ister. Bize getirilen teklifler de bu doğrultuda. İmar affı diye bir şey gündemimizde yok.”

Düzenlemede ne var?

Çalışma kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvurulması gerekecek.

Bu başvuru için son tarih 31 Aralık 2018 olarak tarihi belirlenirken, hükümet bu tarihi bir yıl uzatma yetkisine sahip olacak.

Bu başvuru sırasında vatandaş, arsa emlak değeri ve yapı maliyetinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli ödeyecek. Bunun sonucunda kendisine yapı kayıt belgesi verilecek.

Bu belgeyi alan binalar için varsa yıkım kararı duracak. Elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek. Varsa cezaları iptal edilecek.