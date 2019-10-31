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Yaramazlara biraz batar!

Bakana göre İstanbul Boğazı’ndaki değişiklik ‘yetki karmaşasını sadeleştirecek’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Boğazı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yetkilerinin alınmasına dair yasa tasarısını “Yetki karmaşasını sadeleştirmek istiyoruz” sözleriyle savundu.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın hazırladığı yeni yasa tasarısında, Boğaziçi’ndeki yapı ve alanların denetimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atamalarıyla oluşturulacak kurulmalara bırakılıyor. Mevcut durumda İBB de diğer bazı kurumlarla birlikte Boğaz üzerinde söz sahibi. Tasarıda, Boğaziçi’ndeki imar ve cins değişikliği yetkisi de yeni kurullara bırakılıyor.

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BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Kurum, “Kesinlikle Boğaziçi’nin imara açılması sözkonusu değil” dedi. Bakan, yasa tasarısının amacının ‘Boğaziçi’nin siluetini korunması ve daha düzgün hale getirilip yeşilin artırılması olduğunu’ aktardı.

Kurum, amaçlarının ilçe belediyeleri ve Boğaziçi imar müdürlükleriyle yapıları korumak olduğunu da belirterek şöyle devam etti: “Kesinlikle imara açılması, yeni imar alanlarının oluşturulması taslakta söz konusu değil. Hem ön görünümde hem geri görünüm etkilenme bölgesiyle ilgili yeni düzenlemede – ki eskiden geri görünüm etkilenme bölgesinde yükseklikle, emsalle alakalı sınır yoktu- buna ilişkin düzenleme söz konusu.”

‘Yetki karmaşasını sadeleştireceğiz’

Kurum, İBB’nin yetkilerinin alınmasını da şu sözlerle değerlendirdi: “Buradaki şey, yetki karmaşası var. İşin sahibi birçok birim, kurum kuruluş var. Düzenlemeyle o yetki karmaşasını sadeleştirip, hem vatandaşın sorunlarını çözebilmek, hem de o yetki karmaşasından sadeleştirilmiş bir düzen çerçevesinde Boğaz öngörünümünü ve geri görünüm etkileme alanını koruyabilmek istiyoruz.”

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