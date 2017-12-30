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Yaramazlara biraz batar!

Bakana göre Bitcoin ‘global saadet zinciri’: Bir anlamının olmadığını düşünüyorum

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde gündemden düşmeyen kripto para birimi Bitcoin’la ilgili, “Global saadet zinciri olma ihtimali yüksek. Küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olma potansiyeli son derece yüksek” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Zeybekci, vatandaşları mağdur olmamaları için Bitcoin’den uzak durmaları konusunda uyardı.

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Ekonomi bakanı şöyle konuştu: “Türkiye’de bir zamanlar saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir. Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar. Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz.”

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