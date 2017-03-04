Bakan Zeybekci’ye konuşması için Almanya’da üçüncü kez salon bulundu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı ve iki kez iptal edilen referandum toplantısı için üçüncü kez salon bulundu.

Zeybekci’nin ilk olarak Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemiş, ardından yine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde 5 Mart Pazar günü düzenleyeceği toplantı, Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Bakan Zeybekçi’nin referandum etkinliği yapması için Köln kent merkezindeki Senats Saal isimli salon ayarlandı. Zeybekci’nin yarın (5 Mart) günü saat 18.30’da konuşma yapması bekleniyor.

Bir etkinliğe daha katılacak

Bakan Zeybekci, pazar günkü etkinlikten önce Leverkusen şehrinde Denizlili sanatçı Özay Gönlüm’ün anılacağı bir etkinliğe daha katılacak. Avrupa Denizlililer derneği yaptığı yazılı açıklamayla etkinliğin siyasi değil kültürel bir etkinlik olduğuna dikkat çekmişti.

Leverkusen Şehir İdaresi dün Avrupa Denizlililer Derneği’ni bir mektupla uyardı. Şehir İdaresi, salonun politik değil müzikli ve danslı bir etkinlik için kiralandığını belirterek etkinlikte doğabilecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğunun organizatörlere ait olduğu söyledi. Mektupta kamu düzenini bozacak bir durumun ortaya çıkması halinde etkinliğin iptal edileceği uyarısı yapıldı.

Dernek, uyarı üzerine etkinlikten önce Bakan Nihat Zeybekci’nin katılacağı basın toplantısını iptal etti.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti. Belediye başkanı, aldıkları kararın bir bomba ihbarıyla ilgili olmadığını söyleyemeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı.

Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti.

Almanya’ya çatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iptali ‘Alman derin devletinin sistematik uygulaması’ olarak tanımlamıştı.