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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Zeybekci’ye göre dünkü Rus bombardımanı ‘zayıf da olsa ihtimal dahilinde’

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir Rus savaş uçağının dün El Bab’da Türk askerlerinin olduğu binayı vurmasıyla ilgili “Savaş alanlarında böyle hataların olması, zayıf da olsa ihtimal dahilindedir” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin ele geçirmeye çalıştığı El Bab’da IŞİD’i hedef alan Rus uçağının TSK askerlerinin bulunduğu bir binayı vurması sonucunda üç asker hayatını kaybetmiş, biri ağır 11 asker yaralanmıştı. TSK binanın yanlışlıkla vurulduğunu bildirmişti. Anaakım medya da bombardımanı ‘dost ateşi’ diye nitelemişti.

Kremlin, Türk askerlerinin olduğu binayı vuran Rus savaş uçağının TSK’nın verdiği koordinatlara göre hareket ettiğini açıklamıştı.

‘Hepimizi üzen bir vakadır’

Ekonomi bakanı TSK’nın bombardımanın ‘kazaen’ olduğuna dair açıklamasını hatırlatan Zeybekci, “Hepimizi üzen bir vakadır. Savaş alanlarında böyle hataların olması, zayıf da olsa ihtimal dahilindedir” dedi.

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