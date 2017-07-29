Bakan Zeybekci’ye göre Alman şirket listesi ‘hata’: Bir daha olmayacak

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya ile Türkiye arasında polemik konusu olan ‘teröre destek veren şirketler’ listesiyle ilgili “Böyle bir hata bir daha olmayacak” dedi.

Denizli’de yaptığı açıklamada konuyla ilgili gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Zeybekci, “Bir daha böyle bir hata asla ve asla söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda Almanya’da gerek dışişleri bakanının gerekse Alman Ekonomi Bakanının söylemiş olduğu bazı söylemlere kesinlikle katılmıyoruz” diye konuştu.

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‘Başımızın üzerinde yeri var’

Almanya’daki şirketlerin başına gelmesi mümkün olmayan mevzuların Türkiye’deki şirketlerin de başına gelmeyeceğinin altını çizen bakan, “Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımlar, Türkiye’ye gelip yatırım yapan, Türkiye’de bizimle beraber bu ülkenin kaderini paylaşmak üzere gelip burada yatırım yapan şirketlerimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Artık onlar bizim için aynı kurallara tabi yüzde yüz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde iştigal eden firmalardır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Darbe girişimi sonrası bozulan Türkiye-Almanya ilişkileri, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir de Alman vatadandaşının bulunmasıyla iyiden iyiye gerilmişti.

Almanya, Türkiye’nin 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi Alman yetkililere verdiğini duyurmuştu.

Hükümet yetkilileri, Türkiye’de herhangi bir Alman şirketi hakkında soruşturma olmadığını bildirmişti. Almanya daha sonra Türkiye’nin listeyi geri çektiğini kaydetmişti.