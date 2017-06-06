Bakan Zeybekci’nin ‘içi rahat’: Katar krizi Türkiye’ye sıçramayacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar krizinin Türkiye’ye sıçramayacağını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Körfez’de yaşananları ‘kardeşler arasındaki küçük bir tartışma’ ve ‘tatsızlık’ diye niteleyen Zeybekci, sorunun en kısa sürede çözülmesini umduklarını belirterek, “Türk müteahhitlerinin, şirketlerinin ekonomik menfaatlerinin bundan olumsuz etkilenmeyeceğini ümit ediyoruz, biliyoruz, gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Bu anlamda bir olumsuzluk görmüyoruz” dedi.

‘Duruşumuz belli’

Şu anda bir sorun yaşanmadığını dile getiren Zeybekci, krizin Türkiye’yi etkilemeyeceğini söyledi: “Kriz Türkiye’ye sıçrar mı? Asla böyle bir şey öngörmüyoruz. Bugün söylediği veya bugün yaptığı yarın farklı olan bir ülke değiliz. Bizim duruşumuz belli. Bu işlerin barışla çözülmesi, ülkelerin menfaatlerini zedelemeden çözülmesi hep istediğimiz olmuştur. İnşallah kısa sürede çözülür.”