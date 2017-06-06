Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bakan Zeybekci’nin ‘içi rahat’: Katar krizi Türkiye’ye sıçramayacak


 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar krizinin Türkiye’ye sıçramayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Körfez’de yaşananları ‘kardeşler arasındaki küçük bir tartışma’ ve ‘tatsızlık’ diye niteleyen Zeybekci, sorunun en kısa sürede çözülmesini umduklarını belirterek, “Türk müteahhitlerinin, şirketlerinin ekonomik menfaatlerinin bundan olumsuz etkilenmeyeceğini ümit ediyoruz, biliyoruz, gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Bu anlamda bir olumsuzluk görmüyoruz” dedi.

‘Duruşumuz belli’

Şu anda bir sorun yaşanmadığını dile getiren Zeybekci, krizin Türkiye’yi etkilemeyeceğini söyledi: “Kriz Türkiye’ye sıçrar mı? Asla böyle bir şey öngörmüyoruz. Bugün söylediği veya bugün yaptığı yarın farklı olan bir ülke değiliz. Bizim duruşumuz belli. Bu işlerin barışla çözülmesi, ülkelerin menfaatlerini zedelemeden çözülmesi hep istediğimiz olmuştur. İnşallah kısa sürede çözülür.”

Körfez’in diplomatik tecrite aldığı Katar, ‘oturup konuşmak’ istiyor

Trump’tan tam destek: Katar’ın tecridi terörizmin sonunun başlangıcı

Türkiye hevesliydi ama Katar ‘arabulucu’ olarak Kuveyt’i tercih etti

Erdoğan arabulucuğa soyundu: Katar krizinde liderlerle telefon trafiği

Maldivler de yetişti: Katar’la diplomatik ilişkileri kesti

Türkiye’den ilk Katar yorumu: Üzgünüz, krizin çözülmesi için her tür desteği veririz

Körfez’deki krizin perde arkası: Siber saldırı ve Trump’ın ziyareti etkili oldu

Katar Körfez’e karşı savunmada: Karalama kampanyasının hedefi vesayet altına almak

Yaptırımlar başladı: Etihad ve Flydubai, Katar uçuşlarını durduruyor

Kervana Yemen de katıldı: Katar’la diplomatik ilişki kesildi

Dört Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti: Gerekçe teröre destek

SON HABERLER

Darbecilikten yargılanan tuğgeneral: Askerliği öğrenseydim burada olmazdım

  Darbe girişimi davasında savunma yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker, “Askerliği öğrenseydim burada olmazdım” dedi. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndan tankları çıkarma emri verdiği iddialarını reddeden Kırker, tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü. ‘Sıkıyönetim emri’nde aldığı mesajda planlamanın olmadığını ve […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...