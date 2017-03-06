Bakan Zeybekci Türkiye-Almanya gerilimine ‘Yunusça’ yaklaştı: Dost evine geldik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya’da iki kez yer iptali nedeniyle yapamadığı konuşmasını yaptı ve gayretinden dolayı Alman hükümetine teşekkür etti.

Zeybekci, önce Avrupalı Denizlililer Derneği’nin Leverkusen’de Denizlili sanatçı Özay Gönlüm’ü andığı bir toplantıya katıldı. Beklendiği gibi bakan bu etkinlikte herhangi bir konuşma yapmadı.

Daha sonra Köln’e geçen bakan, konuşması için üçüncü kez ayarlanan salonda Almanya’da yaşayan Türkiyelilere seslendi.

Zeybekci, kendisinin ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın iptal edilen toplantılarından bahsetti. “Hakkımız olan faaliyeti yerine getiriyoruz” diyen bakan gayretlerinden ötürü Alman hükümetine teşekkür etti: “Yaklaşık 1 milyon seçmenimizin olduğu ve her biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlarımızla buluşmak gibi bir hakkımızı kullanıyoruz. Bu hakkı her misafir eden ülkenin kullandırmak gibi bir görevi vardır. Onun için ben, bu hakkı kullandırmak için gösterdikleri gayretten dolayı Almanya’ya, Almanya hükümetine, federal hükümete teşekkür ediyorum.”

Zeybekci, Yunus Emre’nin bir şiirini örnek göstererek Türkiye-Almanya gerilimine ‘Yunusça’ yaklaşacaklarını söyleri: “Yunus Emre öyle diyor: ‘Biz gelmedik davi (kavga) için/Bizim işimiz sevi için/Dostun evi gönüllerdir/Biz gönüller yapmaya geldik.’ Biz dost evine geldik, dost evindeyiz ve sevdiklerimizle, kardeşlerimizle beraberiz.”

‘Tek adam şimdi var’

Bakan, ardından, konuyu 16 Nisan’da düzenlenecek ve ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumuna getirdi.

Anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyeceklerin ‘tek adam’ eleştirilerini hatırlatan bakan, mevcut sistemdeki cumhurbaşkanının ‘asıl tek adam’ olduğunu savundu: “Cumhurbaşkanı istemese o ülkede yaprak kıpırdamaz. Elektrik lambası yanmaz, söyleyeyim size. Ciddi söylüyorum. Sorumluluğu var mı? Yok. Hesap sorabiliyor musun? Yok. Hesap sorulamaz, şu andaki anayasa böyle”

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti. Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu. Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

En sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vermişti. Erdoğan, Almanya’ya Nazi benzetmesi yapmıştı: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”