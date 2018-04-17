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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Zeybekci seçime onay verdi: Ekonomik açıdan olumlu bir adım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ‘olumlu’ yaklaştı: “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında ekonomik olarak olumlu bir adım.”

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, normalde 3 Kasım 2019’da yapılması plananlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. ‘Cumhur ittifakı’nda MHP’yle bir araya gelen AKP ise bu öneriyi şimdilik ne reddetti ne de kabul etti.

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Partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin, Bahçeli’nin erken seçim açıklamasına ilişki sorularını yanıtlayan Zeybekci, bir an önce adım atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ekonominin kötüye gidebileceği, bu nedenle de bir an önce seçim yapılması gerektiği yönünde görüşler olduğunun hatırlatılması üzerine Zeybekci şöyle konuştu: “Şu anda etrafımızdaki ateş çemberi ve yaşananlara bakarsak, Suriye, Irak veyahut ticaret savaşları, Çin, Amerika, Rusya… Daha kötü ne olabilir? Türk ekonomisinin performansı inanılmaz bir dayanıklılıkta. Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında ekonomik olarak olumlu bir adım.”

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