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Bakan Zeybekci: Helal ürün pazarının yüzde 80’i gayrimüslim ülke firmalarında

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Yaklaşık 4 trilyon dolarlık helal ürün pazarının yüzde 80’i gayrimüslim ülke firmalarının. Helal ürünlerin sadece belgelendirme pazarının büyüklüğü ise 6 milyar dolar” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 23-25 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Dünya’nın haberine göre Bakan Zeybekci, 2 milyara yakın Müslüman’ın yanısıra helal ürün ve hizmetleri tercih eden gayrimüslimlerin de bulunduğuna işaret etti.

Helal belgeli ürünlerin yüzde 80’inin gayrimüslim ülkelerin firmalarınca üretildiğine dikkat çeken Bakan Zeybekci, “Yaklaşık 4 trilyon dolarlık helal ürün pazarının yüzde 80’i gayrimüslim ülke firmalarının. Helal ürünlerin sadece belgelendirme pazarının büyüklüğü ise 6 milyar dolar. Bu pazarda Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin daha fazla paya sahip olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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