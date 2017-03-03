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Yaramazlara biraz batar!

   
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Bakan Zeybekci Almanya’da ısrarlı: Gideceğim, izin vermezlerse ev ev dolaşırım, zafer Allah’ındır

 

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Almanya’da 5 Mart’ta referandum için toplantı düzenlemeyi planlayan Zeybekci’ye belediye tarafından salon verilmemişti.

Zeybekci, Almanya’da Türkiyelilerle buluşacağını belirterek şunları söyledi: “Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Pazar ben yine Almanya’ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah’ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya’da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin.”

Bakan Bozdağ’a da izin çıkmamıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı.

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