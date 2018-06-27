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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Zeybekci, ABD’nin İran talebini yok saydı: Bizi bağlamaz

 

ABD’nin, müttefiklerinin İran’dan petrol alımına son vermesi talebini değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bizi bağlamaz” dedi.

Bakan ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) gümrük birliğini genişletme konusundaki olumsuz tutumunu da görmezden gelerek, “Güncelleme sürecine ilişkin olumlu geri dönüş alıyoruz” diye konuştu.

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Arşiv fotoğraf: Reuters

Amerikan yönetimi, İran’dan petrol ithalatını durdurması için birçok ülkeden talepte bulunurken muafiyet tanınma ihtimalinin düşük olduğunu bildirmişti.

Zeybekci, güncelenen Türkiye-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) serbest ticaret anlaşması toplantısında konuştu.

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ABD’nin müttefiklerine İran petrol ticaretini durdurması talebi konusunda aldığı kararlara ilişkin değerlendirmede bulunan Zeybekci, “Bizi bağlamaz, ancak BM kararlarını tanırız” dedi.

AB Türkiye ile gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda müzakerelere şu an için başlanmaması kararı alırken, tam üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye’de temel bir değişim olması gerektiğini duyurmuştu.

Bu konuda da yorum yapan Zeybekci, EFTA ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının revize edildiği ve kapsamının oldukça genişletildiğini ifade etti ve AB’nin olumsuz kararına rağmen, “Aralarında Almanya’nın da yer aldığı AB ülkelerinden gümrük birliğinin güncellenmesi sürecine ilişkin olumlu geri dönüş alıyoruz, sürecin hızlanacağına inanıyorum” dedi.

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